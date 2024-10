Endless Love chiude su Canale 5: svelata la serie tv che prenderà il suo posto

L’appuntamento con Endless Love si avvia al termine con la sua seconda e ultima stagione. La serie tv turca che narra la storia di Nihan e Kemal dirà addio al pubblico nelle prime settimane di inizio 2025, lasciando vuota la fascia oraria che va dalle 14:10 fino alle 14:45 molto importante per Mediaset visto che fa da traino per Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Per questo motivo, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di puntare nuovamente su un prodotto made in Turchia. Aldatmak debutterà con un totale di 74 appuntamenti per la durata di 2 ore ciascuno sui teleschermi italiani. La serie tv con protagonista l’attrice che ha interpretato Hunkar in Terra amara verrà lanciata nella fascia pomeridiana di Canale 5 al posto di Endless Love.

Aldatmak è la serie tv che prenderà il posto di Endless Love su Canale 5

Aldatmak prenderà il posto di Endless Love da inizio 2025 su Canale 5 salvo sorprese all’ultimo minuto. La nuova serie tv turca racconterà la storia di Guzide, una rispettata giudice che crederà di avere una famiglia modello con un marito e due figli. Purtroppo un giorno le certezze verranno meno e la donna capirà di essersi costruita solo un castello di sabbia. In questo modo, Canale 5 cercherà di sfruttare la popolarità di un volto notissimo di Terra amara. Un prodotto che sta tenendo alta l’attenzione nonostante la sua fine e la messa in onda delle repliche su Rete 4 nella fascia mattutina. Ogni giorno, la serie tv turca colleziona 300 mila telespettatori con uno share che oscilla dal 6 al 9% di share.