Endless Love attentato a Nihan, chi vuole toglierla di mezzo?

Endless Love mostrerà un attentato a Nihan, chi vuole toglierla di mezzo? Sezin avrà un autunno molto tumultuoso, Asu organizzerà un attentato a suo danno. La ragazza rischierà di perdere la vita, grazie alla sua più acerrima nemica.

Endless Love anticipazioni Kemal scopre che Deniz è sua figlia

Kemal Soydere dopo un test del DNA, scoprirà che la piccola Deniz è sua figlia. Ella non capirà il motivo per cui Nihan abbia nascosto la verità. La bambina non è nata dal suo matrimonio con Emir. Kemal si infurierà e riuscirà a raggiungere la sua ex in un “luogo sicuro”, il perfido Kozcuoğlu l’avrà portata proprio lì.

Nihan aveva scritto in un diario segreto il motivo per cui non ha detto la verità. Kemal non vorrà abbandonare la figlia nelle mani dell’odiato Emir. Il mattino seguente, spingerà Sezin a lasciare la Turchia insieme a lui. Nihan non partirà, visto che deve ancora andare a fondo su il fratello Ozan e chi l’ha ucciso.

Endless Love spoiler: Asu tenterà di uccidere Nihan?

Kemal non lascerà sola Deniz nell’abitazione, Nihan li seguirà con la propria auto e si allontanerà una volta per tutte da Emir. Soydere è stanca del legame che il marito mantiene con la propria ex, così Asu incaricherà uno dei suoi uomini di sabotare l’auto di Nihan perché esca fuori strada e muoia.

Alacahan vorrà farlo passare come un incidente e riuscirà alla perfezione. Seguendo Kemal, litigando con lui al telefono per riavere Deniz, Nihan perderà il controllo dell’automobile e non riuscirà più a riprendere i sensi.

Endless Love verrà Nihan operata d’urgenza

Kemal riuscirà a chiamare i soccorsi, grazie a Leyla Acemzade. Sezin avrà un arresto cardiaco in ambulanza e, arrivata in ospedale, verrà operata per salvarle la vita.

I medici apiranno che Nihan ha perso molto sangue a causa dell’incidente e procederanno con una trasfusione di sangue. Non ci saranno però sacche col gruppo sanguigno A+. Kemal deciderà telefonerà alla sorella Zeynep, per la compatibilità sanguigna, per chiederle di salvare Nihan.

Quale risposta darà Soydere? Accetterà di aiutare la moglie di Emir, che ama ancora?