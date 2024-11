Endless Love anticipazioni: Zeynep travolta da un auto, c’entra Emir

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Spagna annunciano che Kemal rimarrà vittima di un piano organizzato da Emir con lo scopo di eliminarlo. Grazie all’aiuto di Baran, l’imprenditore progetterà di rinchiudere Soydere in una camera iperbarica priva di ossigeno. Ma Zeynep scoprirà le sue intenzioni, tanto da rivelare tutto a Zehir e precipitarsi a salvare Kemal. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che il piano di Emir non andrà in porto visto che la camera iperbarica verrà lasciata incustodita. Ma l’imprenditore – raggiunto dalla notizia di Baran – sospetterà che dietro tutto questo ci sia la mano di Zeynep dopo il ritrovamento del suo studio messo in disordine e con le prove del suo piano sulla scrivania

Endless Love nuove puntate: Zeynep travolta da un auto mentre inseguiva Emir

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che Zeynep e Emir avranno uno scontro di fuoco. L’imprenditore si sentirà tradito dalla donna perché salvando Kemal non ha tenuto fede alla loro promessa di matrimonio. Ma Zeynep non apparirà interessata a questo ma solo a salvare suo fratello dalle grinfie di Emir. Un voltafaccia che l’uomo non gradirà e per questo apparirà disposto ad uccidere Kemal. Allo stesso tempo, Soydere e Nihan si sposeranno su di una spiaggia non lontano da Istanbul ed Emir sarà disposto a tramutarlo in una tragedia. L’uomo si metterà al volante di un auto per precipitarsi a tutta velocità sul luogo della cerimonia. Zeynep si metterà al suo inseguimento se non venisse travolta da un auto. Emir – accortosi di quanto accaduto alla donna – si fermerà per prestargli soccorso.