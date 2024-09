Endless Love anticipazioni: Zeynep pronta ad impiccarsi, qualcuno la fermerà?

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Zeynep si troverà costretta a sottostare alle folli richieste di Emir, a partire da nascondere che Deniz sia suo figlio. Kemal e Tarik, invece, riusciranno a trovare la prova che la incastri per la morte di Ozan. Dagli spoiler di Endless Love rivelano che Zeynep continuerà a negare di non aver commesso l’omicidio e Kemal stanco di essere preso in giro l’apostroferà senza pietà, augurandole la morte. La ragazza, a questo punto, si sentirà sola e abbandonata persino da suo fratello. Pertanto, Zeynep deciderà di togliersi la vita.

Endless Love anticipazioni: Kemal impedisce a Zeynep di impiccarsi

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma a breve su Canale 5, Zeynep aggancerà una corda al soffitto per poi procedere all’impiccagione. La ragazza continuerà ad essere convinta di aver ucciso Ozan con un cuscino in una stanza d’ospedale, all’oscuro che la verità sia ben altra. Kemal allarmato dall’assenza della sorella riuscirà a recuperare le chiavi e correrà verso di lei. Ma giunto all’abitazione, l’uomo perderà tempo cercando la chiave giusta. Zeynep sarà sul punto di morire se Kemal non riuscisse a raggiungerla in tempo per salvarla da un finale tremendo. Una volta messa a sedere, l’uomo le chiederà cosa le sta succedendo e le motivazioni del suo gesto. Un momento drammatico che terrà alta l’attenzione del pubblico da casa.