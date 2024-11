Endless Love anticipazioni: Zeynep chiude con Emir appreso che l’ha sposata solo per interessi

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che Zeynep rimarrà stupita quando riceverà una chiamata da Emir che lo pregherà di raggiungerlo a casa. La donna si precipiterà da lui a bordo di un taxi. Una volta alla villa, Zeynep troverà un tavolo allestito per celebrare il matrimonio. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir pretenderà di sposare Zeynep, visto che lui è un uomo divorziato e loro aspettano un bambino. Alla cerimonia non saranno presentati gli invitati ma solo Mujgan ed alcuni domestici. Zeynep apparirà titubante sul da farsi mentre Mujgan la pregherà di dare una seconda chance ad Emir.

Endless Love nuove puntate: Zeynep capisce che Emir l’ha sposata solo per interessi

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che Zeynep acconsentirà a diventare la moglie di Emir alla presenza di poche persone. Finita la cerimonia, l’imprenditore apparirà costante con le persone, tanto da cacciarle tutte fuori di casa. Emir deciderà di andare immediatamente a lavoro, lasciando sbigottita sia la madre che Zeynep. Mujgan pregherà il figlio di rimanere accanto alla sposa almeno per un giorno. Molto presto, Zeynep capirà di essere stata sposata solo per interessi e che Emir non ha nessuna intenzione di stare con lei. La donna piangerà disperata mentre Mujgan chiederà al figlio di smetterla di trattarla male. Alla fine, l’anziana donna prenderà a schiaffi Emir mentre Zeynep chiuderà per sempre con lui.