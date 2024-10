Endless Love anticipazioni: un personaggio muove investito da un camion, ecco chi

Drammatici momenti caratterizzeranno le nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che la cattiveria di Emir e Asu non avrà mai fine. La donna pur di non finire in prigione per aver inscenato la sua morte sarà disposta a sacrificare la vita di Tufan, di lei pazzamente innamorato. Tutto inizierà quando Asu – disperata – continuerà a ripetere a suo fratello di non voler finire in galera e lui deciderà di aiutarla, inscenando il suo rapimento. Emir ed i suoi scagnozzi legheranno la ragazza ad una sedia e la truccheranno in modo da far sembrare che abbia subito dei maltrattamenti. Asu chiamerà aiuto a gran voce, tanto che un signore armato di fucile giungerà in suo soccorso se in quel momento arrivasse Tufan.

Endless Love prossime puntate: Emir compra un camionista per uccidere Tufan

Nelle prossime puntate di Endless Love, si apprende che Asu fingerà che il signore con il fucile l’abbia salvata dal rapimento per poi fuggire velocemente nel bosco, rincorsa da Tufan che ovviamente non capirà il gesto. Ma ecco che un camion investirà l’uomo uccidendolo sul colpo. Un camionista – comprato da Emir – investirà volontariamente il ragazzo che disattento attraverserà la strada senza guardare per seguire Asu. Quest’ultima non rischierà niente visto che poi racconterà a tutti di essere stata rapita da Tufan. Finisce in maniera tragica la storia di Tufan, cresciuto insieme ad Asu ed il signore Hakki. Nel corso di Endless Love, l’uomo aveva dimostrato di nutrire dei grandi sentimenti per la ragazza che non aveva mai ricambiato in quanto innamorata di Kemal.