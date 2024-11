Endless Love anticipazioni: Tufan prende a sprangate Emir, ecco perché

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv ambientata in Turchia rivelano che Tufan crederà che Emir abbia ucciso Asu. Il giovane non sospetterà che la donna abbia inscenato la sua morte per mettere nei pasticci Kemal. Per questo motivo, Tufan vorrà vendicarsi di Emir usando Nihan. Dagli spoiler di Endless Love si evince che il giovane porterà la pittrice in un capanno abbandonato, immaginando che Emir vada a ricercarla. Ma ecco, che il cattivo imprenditore troverà Tufan all’interno dell’uomo di sua moglie. Il giovane chiederà ad Emir se è disponibile a dare la vita alla signora Nihan.

Endless Love, prossime puntate: Tufan colpisce Emir con una spranga di ferro

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma a breve su Canale 5, Tufan libererà Nihan appena Emir entrerà nel capanno. Il giovane a questo punto prenderà una spranga di ferro con il quale colpirà il diabolico imprenditore alle gambe: il suo punto debole da quando è stato ferito da un proiettile alla colonna vertebrale da Kemal. Nihan sembrerà disposta ad aiutare Emir se Tufan non la obbligasse a rimanere al suo posto. La pittrice a questo punto abbandonerà il casale per salire in auto mentre Tufan metterà in scena la sua furia contro Emir. Nel frattempo, Nihan sarà pronta a raccontare a Kemal di quanto accaduto se quest’ultimo non la sorprenderà ammettendo che il potenziale assassino di Asu è fuggito dalla finestra. La pittrice rientrerà nel capanno, convinta che Emir non abbia ucciso sua sorella. Sarà qui assisterà ad una scena clamorosa. Emir apparirà intimorito da Tufan ma sopratutto innocente. Per questo Nihan dirà a Tufan di smettere di picchiarlo in quanto ha la certezza che non sia stato lui ad uccidere Asu.