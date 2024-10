Endless Love anticipazioni: Tarik finisce in carcere, il gesto per salvare Zeynep

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Tarik pagherà il prezzo più alto. Come saprete, Ozan ha perso la vita nel corso del finale della prima stagione. Kemal ha sempre creduto che il ragazzo non si fosse ucciso impiccandosi ad una trave della camera d’ospedale. Dopo un susseguirsi di eventi infatti si scoprirà la verità dei fatti, i telespettatori scopriranno che Asu aveva ordinato la morte di Ozan con l’intenzione di far soffrire Nihan, la donna che ha rubato il cuore di Kemal. La sorella di Emir pagherà un complice per far iniettare ad Ozan una dose letale di veleno. Zeynep crederà fino all’ultimo di aver soffocato Ozan con un cuscino all’oscuro delle macchinazioni di Asu. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Tarik salverà la sorella dal carcere.

Endless Love prossime puntate: Tarik passerà il resto dei suoi giorni in carcere

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, i telespettatori assisteranno ad alcuni flashback dove si vedrà Tarik intenzionato ad appendere Ozan al soffitto per far credere che si sia impiccato. Ma i sensi di colpa tormenteranno il giovane ed alla fine dovrà rassegnarsi a passare il resto della sua vita in una fredda cella. Ma non sarà soltanto Tarik a finire dietro le sbarre perché anche Leyla verrà arrestato ma verrà rilasciata dopo quattro anni di detenzione. In quell’occasione, la donna ritroverà ad attenderla Nihan che sarà presente alla grande riunione che concluderà la seconda stagione della soap opera turca. Al tavolo siederanno i Soydere, i Sezin ma anche Zehir e Zehra.