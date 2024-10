Endless Love anticipazioni: Tarik crede che Banu gli stia nascondendo qualcosa

Grande novità avverranno durante i nuovi appuntamenti di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che le bugie di Banu avranno le ore contate. Tarik infatti inizierà ad avere dei sospetti sulla moglie quando Fehime gli confiderà di averla sentita parlare al telefono su un ipotetico lavoro. Per questo motivo, Tarik controllerà di nascosto il telefono della consorte. Ma Banu apparirà più furba di suo marito e cancellerà le liste delle chiamate ogni volta che ne effettua una. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Tarik tenderà una trappola a Banu. L’uomo fingerà di andare a lavoro per poi tornare indietro. In questo modo, Tarik scoprirà Banu al telefono con Emir. L’uomo furioso strapperà il telefono dalle mani della moglie.

Endless Love prossime puntate: Tarik crede che Banu abbia una storia con Emir

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Banu chiuderà la telefonata rimproverando Tarik di averla interrotta e di non aver fiducia in lei. Il fratello di Kemal a questo punto chiederà alla moglie cosa c’entra lei con Emir. La donna risponderà di aver chiesto all’imprenditore un lavoro. Le parole di Banu non saranno credute da Tarik, che le chiederà maggiori informazioni. L’uomo crederà che sua moglie lo stia in qualche modo tradendo visto che era stato Emir a starle vicino quando doveva abortire. Per questo motivo, Tarik crederà che sua moglie abbia una storia con l’imprenditore. L’uomo sarà all’oscuro che Banu non l’ha sposato per amore ma perché Emir l’ha obbligata a farlo e ogni mese le offre dei soldi per spiare la famiglia Soydere.