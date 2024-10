Endless Love anticipazioni: Huseyin e Fehime rapiscono Deniz, il motivo

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Kemal non avrà intenzione di lasciare Deniz nelle mani di Emir dopo aver scoperto che è sua figlia. Per questo motivo, l’uomo studierà un piano per liberare Nihan e la bambina. Ma la pittrice avrà molta paura anche se Kemal l’assicurerà che non le succederà niente a lei e la piccola. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir non si fiderà della moglie e spierà ogni conversazione con Kemal grazie ad una telecamera nascosta in un pupazzo. Nonostante questo, l’ingegnere e la pittrice saranno più furbi dell’imprenditore e chiederanno a Huseyin e Fehime di allearsi con loro.

Endless Love anticipazioni: Huseyin e Fehime complici del piano di Kemal

Nelle prossime puntate di Endless Love si evince che Huseyin e Fehime appariranno disposti a portare Deniz all’estero per un certo periodo. Kemal si introdurrà quindi nella villa di Emir dove però verrà subito beccato. I telespettatori a questo punto scopriranno che Soydere si è finto da esca per allontanare Emir dalla villa. Zehir avrà pochi minuti per portare via Deniz con l’aiuto di Nihan. La pittrice fingerà di essere sconvolta per il rapimento di sua figlia mentre Emir minaccerà di uccidere Kemal. La polizia giurerà alla famiglia che indagherà a proposito mentre l’ingegnere verrà portato in commissariato dove risponderà di violenza di proprietà. Kemal verrà rilasciato dalla polizia perché non ci saranno prove a suo carico. L’uomo si metterà d’accordo con Zehir per recuperare Deniz e portarla da Huseyin e Fehime. Un piano che sembrerà andare liscio se non accadesse il colpo di scena.