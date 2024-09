Endless Love anticipazioni: resa dei conti tra Emir e Kemal, il finale è da brividi

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle prossime puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia annunciano che Emir dimostrerà di essere spietato fino all’ultimo istante. L’uomo metterà a repentaglio la vita di Nihan, trasportandola in un campo pieno di mine con il rischio di farla saltare in aria da un momento all’altro. Kemal riuscirà a trovare la madre di sua figlia dopo aver convinto il perfido rivale a fare in modo che arrivino degli artificieri per metterla in salvo. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che lo stesso ingegnere si troverà vittima della trappola organizzata da Emir. Kemal – capendo di non aver più scampo – trascinerà nel baratro anche il suo rivale.

Endless Love prossime puntate: Emir e Kemal perderanno la vita

Nelle prossime puntate di Endless Love, Emir e Kemal moriranno insieme in seguito all’esplosione avvenuta nel campo minato e per loro non ci sarà scampo. Nihan si ritroverà sola a crescere la bambina. Un lutto che segnerà per sempre la sua esistenza. In occasione dell’ultima puntata si assisterà ad un salto temporale di quattro anni dove si scoprirà com’è cambiata la vita dei protagonisti. Nihan veglierà su sua figlia che inizierà a frequentare l’asilo all’oscuro della fine fatta da suo padre. La pittrice preferirà non traumatizzare Deniz mettendola al corrente della morte di Kemal, lasciandola trascorrere un’infanzia serena. Un momento strappalacrime che terrà alta l’attenzione dei fan della serie tv che ogni giorno seguono le vicende turche in tv.