Endless Love, anticipazioni puntate dal 18 al 23 marzo: Emir tradisce Nihan, la scoperta di Ozhan

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 18 a sabato 23 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Nihan avvertirà sempre di più la mancanza di Kemal. La ragazza quando vedrà volare il suo aquilone scoppierà a piangere a dirotto. Nel frattempo, Kemal ripenserà insistentemente a lei dimostrando che il loro legame non si è mai spezzato. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Emir scoprirà con grande stupore di dover lavorare a stretto contatto con Kemal alla centrale mineraria. A questo punto, l’uomo cercherà di corrompere l’ingegnere per escluderlo dall’affare.

Endless Love anticipazioni 18-23 marzo: Ozhan aggredisce Emir per aver tradito Nihan

Le anticipazioni di Endless Love riguardanti le puntate trasmesse dal 18 al 23 marzo sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Ozan scoprirà che Emir tradisce di continuo Nihan. Per questo motivo, il ragazzo aggredirà suo cognato dopo aver scoperto la sua infedeltà. Durante una cena di affari alla villa di Onder, Kemal regalerà ai padroni di casa un quadro raffigurante un salvataggio in mare. Nihan a questo punto crederà che si tratti di una provocazione. La pittrice inoltre apparirà gelosa di Azu e per questo avrà intenzione di scoprire se tra lei e Kemal ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Infine i due protagonisti della serie tv di Canale 5 si incontreranno sul traghetto grazie ad uno stratagemma di Leyla.