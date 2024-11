Endless Love anticipazioni novembre: Vildan finisce in carcere, tremendo motivo

Diversi novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nel mese di novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia annunciano che Vildan finirà in carcere. Tutto inizierà quando la sorella di Leyla leggerà una lettera scritta da Zeynep, in cui confessa a Fehime di voler fuggire in quanto responsabile della morte di Ozan. La donna a questo punto perderà il lume della ragione e presa una pistola raggiungerà il molo dove Zeynep ha intenzione di prendere una barca per andarsene. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Nihan e Kemal raggiungeranno Vildan, che fuori controllo non esiterà a sparare un colpo di pistola nei confronti di Zeynep, che crollerà a terra. L’ingegnere correrà da sua sorella per prestarle soccorso.

Endless Love puntate novembre: Vildan spara a Zeynep

Nelle puntate di novembre di Endless Love, Kemal porterà Zeynep in ospedale dove verrà sottoposta ad un’operazione chirurgica. Nel frattempo, Vildan vittima di sensi di colpa deciderà di costituirsi alle forze dell’ordine per aver sparato alla Soydere. Per questa ragione, la sorella di Leyla finirà dietro le sbarre se non accadesse il colpo di scena. In ospedale, Zeynep riaprirà gli occhi e sorprenderà tutti quando deciderà di non denunciare Vildan per averle sparato. La donna dichiarerà che si è trattato solo di uno sfortunato incidente. Una volta dimessa, la sorella di Kemal verrà portata in caserma dove verrà interrogata sulla morte di Ozan, il mistero che sta tenendo alta l’attenzione del pubblico di Canale 5.