Endless Love anticipazioni: Nihan furiosa prova a strangolare Zeynep, ecco perché

Drammatici momenti si vivranno in occasione delle nuove puntate della serie tv turca in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Asu chiederà ad Emir di consegnare l’assassino di Ozan nelle mani di Kemal. L’imprenditore inizialmente tentennerà un po’ ma alla fine accetterà il piano. Emir avrà intenzione di consegnare Zeynep all’interno di una grande scatola con un fiocco. Un piano che cambierà solo all’ultimo minuto quando Hakan pregherà l’imprenditore di non essere malefico con la donna perché attende un bambino. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir porterà via Zeynep dal luogo indicato per l’incontro con Nihan e Kemal mettendola così in salvo.

Endless Love anticipazioni: Nihan vede un video in cui Zeynep soffoca Ozan con un cuscino

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Asu continuerà a far pressioni nei confronti del fratello, pregandolo di consegnare Zeynep a Nihan. In questo modo, la sorella di Emir spererà che la pittrice una volta appreso la verità sulla morte di Ozan si allontani da Kemal. La donna così potrebbe viversi il matrimonio con l’ingegnere in totale tranquillità. Emir però continuerà ad astenersi a rimandare tale piano fin quando sua sorella non gli manderà una fotografia. L’uomo vedrà Deniz in casa dei Soydere mentre festeggia il suo compleanno. L’imprenditore perderà il lume della ragione e chiederà ad Asu di agire subito col loro piano. Asu chiederà ad un bambino di consegnare una chiavetta usb a casa Soydere mentre a Nihan un video. Entrambi vedranno la sorella di Tarik soffocare Ozan con un cuscino in ospedale. La pittrice fuori di sé proverà a strangolare Zeynep, tanto che Tarik riuscirà a strapparla a malapena da morte certa.