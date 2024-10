Endless Love anticipazioni: Nihan accusata di essere una cattiva madre, ecco perché

Diversi colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che Emir e Kemal inizieranno una guerra per l’affidamento di Deniz, che diventerà più cruenta quando l’ingegnere verrà rimesso in libertà grazie a Zehra. Emir cercherà quindi di portare Nihan dalla sua parte grazie ad un sottile ricatto. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che il diabolico imprenditore si dirà disposto a concederle il divorzio per poi dettarle alcune condizioni. Emir mostrerà a NIhan le foto che provano il suo tradimento che potrebbe aiutarlo ad ottenere la custodia di Deniz. Nihan, a questo punto, si sentirà in trappola mentre Emir comincerà a screditarla come madre.

Endless Love prossime puntate: Emir mette in cattive luce Nihan come madre

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma a breve su Canale 5, Emir organizzerà un piano con Tufan, ordinandogli di sistemare Deniz all’interno dell’auto di sua moglie mentre si troverà un pranzo con lui. Il diabolico imprenditore si raccomanderà al suo complice che la bambina non dovrà correre nessun rischio e per questo posizionerà un rilevatore di livello d’ossigeno nella sua auto. Tufan, intanto, pagherà un testimone per dire ai giornalisti che Nihan ha abbandonato sua figlia nell’auto sotto il sole cocente, aggiungendo che si è allontanata per oltre mezz’ora. La pittrice all’oscuro di tutto continuerà a litigare con Emir sul giorno della morte di Ozan. Dopo il pranzo con Emir, Nihan si metterà a bordo dell’auto dove sarà assalita dai giornalisti che le chiederanno spiegazioni del suo comportamento. La donna non risponderà a nessuna domanda, sicura che suo marito abbia messo lo zampino nella vicenda.