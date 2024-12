Endless Love anticipazioni: Kemal si sacrifica per porre fine alla vita di Emir

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il finale di stagione di Endless Love si appresta al gran finale dove avranno luogo incredibili colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico di Canale 5. Le anticipazioni delle ultime puntate della serie tv made in Turchia rivelano che Emir organizzerà una trappola mortale ai danni di Nihan, portandola in un campo pieno di mine pronte ad esplodere da un momento all’altro. L’uomo poi avviserà Kemal, che una volta scoperta che la situazione si precipiterà sul luogo per cercare di mettere in salvo la pittrice. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che gli artificieri riusciranno a salvare Nihan mentre Kemal e Emir finiranno intrappolati. I soccorritori riusciranno a soccorrere l’imprenditore a differenza di Soydere, per il quale non ci sarà più nulla da fare.

Endless Love, ultime puntate: Kemal uccide Emir

Nelle ultime puntate di Endless Love, Kemal bloccherà Emir. I due verranno coinvolti nell’esplosione, che si rivelerà mortale per entrambi. In questo modo, Soydere riuscirà a vendicarsi del rivale per il male fatto a tutta la sua famiglia, anche se per farlo dovrà sacrificare la sua stessa vita. Nihan sarà disperata per la morte di suo marito, tanto da pensare di suicidarsi, assumendo una dose cospicua di barbiturici. Per fortuna, la pittrice ci ripenserà sopratutto per l’amore che nutre nei confronti di Deniz. Proprio quest’ultima rimarrà all’oscuro della morte di suo padre. Nihan deciderà di non dirle niente per alcuni anni per non turbare la sua tranquillità.