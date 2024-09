Endless Love anticipazioni dal 16 al 22 settembre: scoperta choc per Kemal e Nihan

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma dal 16 al 22 settembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Kemal entrerà in possesso delle registrazioni delle chiamate di Ozan dal carcere. Nihan apparirà determinata ad ascoltarle e per questo fuggirà di notte per incontrare Kemal. Entrambi uniranno le forze per indagare sulla misteriosa morte del ragazzo. Ben presto, i due scopriranno che Ozan non si è tolto la vita ma è stato ucciso. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Vildan ruberà il diario di Nihan e proverà a far sapere a Kemal la verità su Deniz. Tuttavia il diario non giungerà nelle mani dell’ingegnere scatenando una corsa contro il tempo per recuperarlo.

Kemal e Nihan uniscono le forze per vendicare Ozan nelle puntate dal 16 al 22 settembre di Endless Love

Nelle puntate di Endless Love dal 16 al 22 settembre su Canale 5, i telespettatori scopriranno che la madre di Emir non è morta. Mujgan, infatti, è mantenuta in uno stato vegetativo da Galip per proteggere la sua immagine. Questo scandalo provocherà un crollo delle azioni della società di Emir. Quest’ultimo intanto giurerà di vendicarsi di Kemal, che invece scoprirà che Hakan è corrotto. L’uomo di legge infatti si schiererà dalla parte di Emir. Infine Nihan apparirà pronta a vendicare suo fratello e per questo unirà le forze con Kemal. La serie tv turca è in onda da lunedì al venerdì alle ore 14:10 mentre il venerdì anche in prima serata. Nel weekend, invece, a partire dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5.