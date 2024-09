Endless Love anticipazioni: Nihan e Kemal diventano marito e moglie

Momenti incredibili si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della seconda stagione della serie tv turca rivelano che Kemal riuscirà finalmente a sposare Nihan. La cerimonia si terrà davanti ad amici e parenti in riva al mare. I due diventeranno marito e moglie con i piedi nel mare con testimoni Zehir e Ayhan. Alla festa mancheranno Tarik e Leyla in carcere. Quest’ultima sarà in attesa di processo per aver provato ad uccidere Asu per salvare Nihan mentre Tarik sarà incarcerato per aver ucciso Ozan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Nihan e Kemal riusciranno a diventare marito e moglie sebbene prima del lieto fine dovranno superare alcuni ostacoli.

Endless Love prossime puntate: Emir rovina le nozze tra Kemal e Nihan

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Kemal sospetterà che Emir abbia organizzato qualcosa di brutto per il giorno del suo matrimonio con Nihan. Pertanto, l’ingegnere metterà in guardia i suoi scagnozzi per proteggere sopratutto la pittrice. Nonostante questo, Emir riuscirà a fregare la coppia. L’uomo ed i suoi scagnozzi narcotizzeranno Kemal per poi portarlo in un ospedale abbandonato. L’uomo verrà rinchiuso all’interno di una camera iperbarica per farlo morire soffocato. Il piano fallirà miseramente grazie all’intervento di Zeynep. La giovane infatti fornirà delle informazioni preziose a Zehir, che riuscirà a trovare l’ospedale e tirar fuori Kemal dalla camera iperbarica prima della cerimonia. Alla fine, l’ingegnere e Nihan diventeranno marito e moglie nonostante il grande spavento.