Endless Love anticipazioni puntata serale 14 novembre: Hakan pronto a sposare Zeynep

Tanti colpi di scena accadranno durante la nuova puntata serale di Endless Love in programma giovedì 14 novembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kemal deciderà di rendere giustizia ad Ozan, riuscendo a trovare il nome della persona che l’ha ucciso. Soydere inizialmente crederà che la colpevole sia sua sorella Zeynep se col passare dei giorni non cambiasse idea. L’uomo sospetterà che ci sia qualcos’altro dietro il decesso di Ozan anche se un filmato mostrerà Zeynep mentre cerca di soffocarlo in ospedale. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Zeynep verrà dichiarata fuori pericolo in seguito allo scontro con Vildan, che ha aveva deciso di vendicarsi con le sue mani. La donna si salverà e prenderà una decisione importante sul futuro di Vildan, decidendo di non sporgere denuncia nei suoi confronti per non farle passare il resto dei suoi giorni in carcere.

Endless Love puntata serale 14 novembre:

Nella puntata serale di Endless Love in programma il 14 novembre su Canale 5, Emir organizzerà un incontro segreto con Zeynep con lo scopo d’istruirla su cosa dichiarare durante l’interrogatorio che dovrà essere effettuato a breve. Fehime, invece, sarà protagonista di una vivace lite con Vildan e NIhan. Quest’ultima però non sembrerà essere intenzionata a rinunciare all’amore di Kemal. La pittrice deciderà di portare avanti la relazione con il vero padre di Deniz, disposta a tutto pur di essere felice con l’uomo che ama. Nel frattempo in commissariato, Hakan proporrà a Zeynep di sposarla in cambio di protezione nei confronti di Emir. La giovane verrà rilasciata in attesa degli esiti dell’autopsia alla fine dell’interrogatorio. Tarik tirerà un sospiro di sollievo temendo che la verità abbia le ore contate.