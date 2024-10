Endless Love anticipazioni: Kemal finisce in arresto, Zehra si redime

Sorprendenti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera – made in Turchia – raccontano che i rapporti tra Kemal e Emir diventeranno sempre più burrascosi. L’ingegnere avrà intenzione sempre più tempo con Deniz dopo la scoperta che è suo padre ma non sarà facile. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir farà di tutto pur di ostacolare il suo nemico facendolo arrestare per il tentato rapimento di Deniz. Kemal finirà in galera con una pesantissima accusa. Ma il diabolico imprenditore canterà vittoria troppo previsto visto che Zehra rimetterà tutto in discussione quando farà uscire Kemal dal carcere grazie al test di paternità della bambina.

Endless Love prossime puntate: Emir mette sotto controllo la macchina di Nihan

Nelle prossime puntate di Endless Love, Nihan potrà finalmente giocare a carte scoperte. Pertanto, la donna chiederà ad Emir di lasciarla in pace mentre chiederà a Kemal di escogitare un piano per incastrare il marito una volta per tutte. Allo stesso tempo, Emir farà mettere sotto controllo la macchina di Nihan per conoscere i suoi spostamenti, giurando alla piccola Deniz che non la lascerà mai. L’imprenditore sarà sempre più vicino alla bambina, facendo uscire il suo lato più tenero. L’uomo avrà nei suoi confronti dei gesti d’affetto sopratutto quando ascolterà un video in cui Deniz lo chiama papà. Mujgan – ormai in piena ripresa – si renderà conto che suo figlio tiene prigioniera Nihan. La donna allora inviterà suo figlio a lasciarla andare, accusandolo di stare diventando uguale a Emir. Parole che feriranno l’uomo ma che non avranno il risultato sperato. L’imprenditore farà pedinare Nihan durante un incontro con Kemal per poterla ricattare.