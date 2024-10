Endless Love anticipazioni: Kemal finisce in arresto, Emir si riprende Deniz

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia segnalano che Kemal e Nihan saranno ad un passo dalla felicità quando Emir spezzerà i loro sogni. Tutto inizierà quando l’ingegnere riuscirà a scappare dalla polizia insieme a Deniz grazie alla telefonata di Zeynep. Soydere a questo punto consegnerà la sua bambina a Fehime per fuggire all’estero. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Zehir sarà molto bravo alla guida, riuscendo a depistare l’auto degli scagnozzi di Emir al suo inseguimento. Ma ecco, che l’imprenditore rivendicherà la paternità della bambina quando Kemal scenderà dall’auto per abbracciare Fehime e suo padre.

Endless Love prossime puntate: Kemal finisce in arresto per il rapimento di Deniz

Nelle prossime puntate di Endless Love, Emir spiegherà di aver intercettato l’auto con a bordo i signori Soydere. Per questo motivo, l’imprenditore e Kemal avranno un violento litigio dove solo l’arrivo della polizia riuscirà a portare la calma. Soydere verrà arrestato dalla polizia per il rapimento di Deniz nonostante sia il padre biologico. A questo punto, Emir riprenderà la bambina che in quel momento lo chiamerà papà davanti agli occhi increduli di Kemal. Le urla strazianti dell’ingegnere non potranno fare nulla, dato che Deniz andrà via con Nihan e suo marito. In carcere, Soydere verrà denigrato ed accusato di perseguitare il rivale da mesi. Proprio Emir accuserà Kemal di avergli fatto vivere un incubo. Leyla e Ayhan, intanto, cercheranno di trovare un avvocato per Kemal. Alla fine, Zehra si offrirà come avvocatessa dell’ingegnere.