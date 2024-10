Endless Love anticipazioni: Hakan uccide Emir? Il tremendo gesto dell’uomo di legge

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Emir rimarrà ferito in un conflitto a fuoco con Hakan nel cuore della notte. In dettaglio, l’uomo di legge circonderà l’edificio dove l’imprenditore incontrerà Kemal, Nihan e la piccola Deniz. Nonostante rimanga ferito, Emir fuggirà da un veicolo sotterraneo fino ad un casale abbandonato. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che la bambina avrà modo di riabbracciare suo papà e trascorrere insieme dei bei momenti. Emir, intanto, farà perdere le proprie tracce grazie all’aiuto di un uomo che darà dei soldi ad un poliziotto per farlo tacere.

Endless Love, prossime puntate: Hakan deluso di non essere riuscito ad arrestare Emir

Nelle prossime puntate di Endless Love, Emir verrà raggiunto da un suo fedele uomo per curare la ferita infertogli da Hakan, che nel frattempo giungerà in commissariato. L’uomo di legge apparirà deluso di non essere riuscito ad arrestare Emir. Kemal e Nihan, invece, avranno paura delle conseguenze, data la possibile vendetta da parte del diabolico imprenditore. Hakan, a questo punto, consiglierà all’ingegnere di fuggire da Istanbul e rinchiudere Deniz e Nihan in una casa protetta dalle forze dell’ordine. Intanto, il complice di Emir riuscirà ad estrarre la pallottola conficcata nella spalla di Emir e metterlo in salvo. Il diabolico imprenditore sembrerà avere nove vite come i gatti. La serie tv è in onda da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming su Mediaset Infinity.