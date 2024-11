Endless Love anticipazioni: Hakan estromesso dalle indagini sulla morte di Ozan, c’entra Emir

Tanti colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Emir scoprirà che Asu ha finto la sua morte grazie ad Hakan. Quest’ultimo consiglierà all’imprenditore di stare attento se vuole rintracciare la sorella perché Mercan ha intenzione di pedinarlo. Nel frattempo, la poliziotta fingerà di stare al doppio gioco di Hakan ma quando scoprirà che sta boicottando le indagini sulla morte di Ozan, deciderà di affrontarlo a muso duro. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Mercan piomberà nell’ufficio di Hakan, avvertendolo che da qui in avanti si occuperà lei del caso della morte di Ozan.

Endless Love prossime puntate: Hakan costretto ad allontanarsi dal caso di Ozan

Nelle prossime puntate di Endless Love, Hakan non capirà di motivi di tale allontanamento se Mercan non l’accusasse di lavorare per Emir. La poliziotta inoltre gli farà presente che oltre a lavorare per l’imprenditore sta per sposarsi con Zeynep, la sospettata dell’omicidio di Hakan. Mercan, a questo punto, gli consiglierà di ritirarsi dal caso prima che lo faccia lei. Il commissario non avrà altra scelta che lasciare l’indagine per non perdere il posto di lavoro. La morte di Ozan sta tenendo alta l’attenzione del pubblico di Canale 5. Il ragazzo che era stato trovato impiccato all’interno della sua stanza da letto è la storyline centrale della seconda stagione della serie tv, che dall’11 novembre andrà in onda solo in prima serata di giovedì e di sabato pomeriggio.