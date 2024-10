Endless Love anticipazioni: Hakan apre la tomba di Ozan e fa una scoperta choc

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che le indagini sulla morte di Ozan si complicheranno ulteriormente quando Hakan deciderà di scoprire chi l’ha ucciso. L’uomo di legge visionerà un video in cui Zeynep posizione un cuscino sulla faccia del marito. Hakan però non crederà che la giovane Soydere sia riuscita a simulare il suicidio di Ozan, chiedendo al ministro il permesso di riesumare la tomba per sottoporlo ad un’adeguata autopsia. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Hakan riuscirà ad ottenere il permesso per recuperare il corpo di Ozan se non accadesse il colpo di scena. Gli uomini quando apriranno la tomba si accorgeranno che è vuota.

Endless Love nuove puntate: Tarik aveva tolto il corpo di Ozan dalla tomba

Nelle nuove puntate di Endless Love, Hakan apparirà in confusione e sopratutto Nihan quando dovrà raccontare tutta la verità alla madre. L’uomo di legge sarà sempre più convinto che qualcuno voglia depistare le indagini per fare in modo che non venga mai scoperta la verità sulla morte di Ozan. I telespettatori a questo punto scopriranno che era stato Tarik a nascondere il corpo del cognato per impedire che fosse sottoposto ad autopsia e incastrare così Zeynep. Intanto Kemal e Nihan scopriranno che Ozan era stato avvelenato da Gurcan, uno scagnozzo pagato da Asu. Allo stesso tempo, Emir verrà portato in commissariato dove metterà nei guai Tarik, accusandolo di aver prelevato il corpo di Ozan dalla tomba.