Endless Love anticipazioni, Galip mette a tacere Leyla: scoppia un incendio

Nuovi colpi di scena in vista a Endless Love, amatissima dizi turca in onda su Canale 5 alle 14.10, le anticipazioni terranno tutti col fiato sospeso. Cosa succederà nei prossimi episodi? Il matrimonio tra Hakan e Zeynep non andrà come previsto, la famiglia Soydere infatti dovrà fare i conti con scioccanti rivelazioni e nuove minacce.

Nel frattempo Leyla continuerà ad indagare dopo aver scoperto che i bambini del villaggio si sono ammalati. La donna riuscirà a scoprire che dietro c’è il coinvolgimento di Galip grazie ai risultati di una ricerca che è stata condotta tre anni fa.

Galip disposto a tutto per mettere a tacere Leyla: le anticipazioni di Endless Love spiazzano

Nella puntata che andrà in onda domani, martedì 10 dicembre 2024 su Canale 5 alle 14.10, fanno sapere che Kozcuoğlu senior proverà a convincere Leyla a non continuare le sue indagini. La zia di Nihan gli dirà chiaramente che non ha nessuna intenzione di farsi da parte, ciò che vuole è far venire a galla la verità.

Galip finirebbe in prigione se la verità dovesse venire fuori e ci sarebbero gravi conseguenze per la Kozcuoğlu Holdind. Per evitare che ciò accada l’uomo dovrà necessariamente fare ricorso ad altri mezzi per mettere a tacere la Acemzade. Le anticipazioni di Endless Love rivelano anche che in preda alla gelosia Emir ordinerà ai suoi uomini di dare fuoco alla casa che Nihan ha comprato per lei e Kemal. Mentre lo spietato imprenditore assisterà all’incendio verrà raggiunto da Hakan, il poliziotto vuole vendicarsi dopo ciò che è successo.