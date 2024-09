Endless Love anticipazioni: Fehime e Nihan si alleano, svelato il motivo

Grandi emozioni si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Fehime cambierà comportamento con Nihan quando scoprirà che Deniz è la figlia di Kemal. La donna sorprenderà la pittrice chiedendole se ha intenzione di divorziare da Emir. Qualche giorno dopo, Fehime si recherà a casa di Emir per consegnare a Nihan il suo diario segreto, ammettendo di sapere quando sia importante per lei quel quaderno visto che anche lei è una madre. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che la signora Soydere prometterà a Nihan tutto il suo appoggio nella difficile situazione. Fehime assicurerà Nihan che suo figlio non saprà mai del bambino.

Endless Love anticipazioni: Nihan e Fehime si alleano per proteggere Kemal

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che la collaborazione tra Nihan e Fehime non si fermerà qui perché entrambe troveranno la forza per proteggere Kemal dai tranelli organizzati da Emir. Quest’ultimo però apparirà molto più astuto tanto da vincere con la sua prepotenza. Kemal infatti verrà attirato in un capanno isolato dove troverà Galip imprigionato ad una sedia. L’uomo starà molto attento a non toccare l’uomo per non lasciare tracce. Ma Galip gli dirà che ormai è in trappola. Infatti, alcuni testimoni saranno pronti a riferire che Kemal l’abbia rapito. L’ingegnere si troverà quindi nei guai senza aver fatto niente. Fehime, intanto, si allea con Nihan per costringere Emir a ritirare la sua denuncia contro suo figlio. La signora Soydere minaccerà l’imprenditore di rivelare che Deniz è la figlia di Kemal se non ritira la denuncia a suo carico.