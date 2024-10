Endless Love anticipazioni: Emir uccide Tufan, il folle piano con Asu

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv ambientata in Turchia rivelano che Asu fingerà la sua morte, facendo ricadere la colpa su Kemal. Tufan darà alla donna un aiuto fondamentale alla risoluzione del piano, dato che è da sempre innamorato di lei. Dagli spoiler di Endless Love si evince che i due ragazzi progetteranno di partire all’estero se le cose non si mettessero male. Emir scoprirà il piano di Asu e Tufan. La ragazza sarà disperata e continuerà a ripetere a suo fratello di non voler finire in prigione. L’imprenditore quindi proporrà un piano ad Asu che coinvolgerà anche Tufan. All’inizio la donna non sarà disposta a sacrificare la vita del suo complice se poi non fosse costretta ad accettare.

Endless Love, anticipazioni: Emir paga un conducente per investire e uccidere Tufan

Nelle prossime puntate di Endless Love, Emir ed i suoi scagnozzi fingeranno di rapire Asu. La donna verrà ritrovata poco dopo da Tufan legata ad una sedia visibilmente maltrattata. Asu fingerà di essere rimasta vittima di un rapimento per poi scappare nel bosco dopo essere stata liberata. Neanche a dirlo, Tufan inseguirà la ragazza andando incontro ad un triste destino. L’uomo verrà investito da un camion che lo ucciderà sul colpo. Emir infatti comprerà il conducente di quel veicolo per porre fine alla vita di Tufan. Un incidente che verrà ripreso dalle telecamere e per questo Asu non rischierà sanzioni visto che passerà come un qualcosa di accidentale.