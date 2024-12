Endless Love anticipazioni: Emir perde la patria potestà di Deniz

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – rivelano che Deniz diventerà una Soydere al termine di un’udienza alla presenza di entrambe le famiglie. Il giudice determinerà il futuro della piccola e dopo aver esaminato i campioni di Dna confermerà che Deniz non è la figlia di Emir. Dagli spoiler di Endless Love si apprende si evince che Kemal e Nihan condivideranno la gioia con i famigliari al termine dell’udienza. Tutti quanti si siederanno intorno ad un tavolo assaporando questo momento felice all’oscuro delle intenzioni bellicose di Emir. Quest’ultimo tenderà una trappola finale per rovinare la felicità della coppia.

Endless Love nuove puntate: Emir si vendica di Kemal dopo aver perso Deniz

Nelle nuove puntate di Endless Love, Emir tenderà una trappola mortale al suo rivale dopo che la corte gli revocherà ogni diritto paterno su Deniz. Il suo sogno di vivere come una famiglia felice andrà in frantumi. Il giudice inoltre deciderà di invalidare l’attuale carta d’identità della bambina e di decretare legalmente che il padre biologico è Kemal. Quest’ultimo crederà di recuperare tutto il tempo perduto grazie alla sua famiglia mentre Emir dimostrerà di soffrire per l’allontanamento di Deniz. Per questo motivo, l’imprenditore organizzerà un ultimo piano diabolico che avrà conseguenze che cambieranno per sempre il corso degli eventi all’interno della serie tv made in Turchia.