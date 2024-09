Endless Love anticipazioni: Emir implora Asu di risvegliarsi dal coma

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kemal deciderà di porre fine alla storia con Asu. L’uomo comprenderà di non aver mai smesso di amare Nihan e troverà ingiusto a continuare a illudere Asu. Ma la ragazza non si rassegnerà di perderlo chiedendo aiuto perfino ai suoceri. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal riceverà una chiamata da Leyla che lo informerà di aver letto sul giornale che Asu è incinta. Il ragazzo a questo punto crederà che la sua ex abbia chiamato i giornalisti per convincerlo a tornare con lei. Asu sopraffatta dal dolore, dato che Kemal continuerà a non crederle, ingerirà una grossa dose di farmaci con dell’alcool dopo aver scritto una lettera d’addio.

Endless Love anticipazioni: Emir esprime tutto il suo affetto ad Asu

Le anticipazioni di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Emir capterà un messaggio e si precipiterà a casa sua insieme a Nihan. Asu apparirà in condizioni disperate e per questo verrà portata in ospedale. Emir, a questo punto, avvertirà sua moglie di quanto accaduto a sua sorella. L’imprenditore poi dirà a suo padre che Asu ha tentato il suicidio. Nel frattempo, Kemal avrà un litigio con Nihan sul perché la ragazza ha deciso di farla finita. Entrambi accuseranno di rimorsi di coscienza nei confronti di Asu se non fossero interrotti dall’arrivo dei Soydere. Fehime abbraccerà suo figlio e avvertirà Nihan che tornerà con Asu una volta che si riprenderà. La giovane intanto verrà ricoverata in terapia intensiva. Ed ecco che Emir si introdurrà nella stanza d ‘ospedale della sorella, alla quale esprimerà tutto il suo affetto. Sarà qui che l’imprenditore inizierà a parlare con dolcezza nella speranza di risvegliare Asu. Una scena che sarà vista da Zeynep, che vedrà Emir baciare sulla fronte sua sorella.