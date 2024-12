Endless Love anticipazioni dicembre: Ayhan trita Galip in un compattatore per rifiuti?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nel mese di dicembre su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Ayhan organizzerà una spietata vendetta contro Galip visto che le condizioni di salute di Leyla appariranno molto gravi. Nel frattempo Mujgan avvertirà Kemal della fuga di suo marito in Cile. Per questo motivo, Soydere si metterà subito sulle tracce del padre di Galip. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Galip verrà fermato da una misteriosa auto mentre si stava dirigendo all’aeroporto per fuggire dalla città. Il padre di Emir apparirà terrorizzato alla vista di Ayhan, che lo affronterà senza pietà.

Endless Love puntate dicembre: Ayhan vuole tritare Galip in un compattatore per rifiuti

Nelle puntate di Endless Love in onda a dicembre su Canale 5, Ayhan avvertirà Galip minacciandolo di ucciderlo con la sua pistola. Ma prima di questo, l’uomo porterà l’imprenditore in una discarica dove lo minaccerà di tritarlo con un compattatore per rifiuti. Ayhan deciderà di iniziare dai piedi di Galip per farlo soffrire pian piano. Nel frattempo, Kemal si metterà sulle sue tracce grazie a Zehir. Anche la polizia allertata da Soydere si metterà in moto per impedire ad Ayhan di farsi giustizia da solo. Nonostante questo, l’ex detenuto azionerà il telecomando del compattatore mentre Galip inizierà a muoversi tra i rifiuti per evitare di morire tritato. Ma ecco che Kemal giungerà in tempo per strappare il telecomando tra le mani di Ayhan e fargli commettere un reato. Soydere urlerà che Leyla non è morta ma sta combattendo mentre la polizia giungerà sul luogo, dove arresterà Galip per tentato omicidio e smaltimento illegale di rifiuti radioattivi.