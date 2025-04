[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gli studenti dell’ITS Turismo ospitati dal Comune di Manfredonia

Questa mattina il Comune di Manfredonia ha avuto il piacere di ospitare un incontro speciale con le studentesse e gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo (ITS Turismo), accompagnati dalla docente Michela Cariglia, per la presentazione del progetto conclusivo dedicato alla Blue Economy Rigenerativa.

Un lavoro originale e articolato che propone idee e visioni per lo sviluppo sostenibile dei servizi turistici legati al mare, partendo dal patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio. Il documento, frutto di un percorso di studio e ricerca, propone anche una possibile “tassonomia dei servizi della Blue Economy nel Golfo di Manfredonia”, e introduce la denominazione d’origine comunale DECO per valorizzare saperi locali come la marineria, la pesca, la salinicoltura, la trasformazione dei prodotti del mare e le esperienze turistiche immersive.

All’incontro hanno partecipato il Vicesindaco Cecilia Simone e l’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile, che hanno ascoltato con interesse e apprezzamento il lavoro svolto dai giovani.

“Questa esperienza formativa ci offre l opportunità di poter scegliere di investire le vostre competenze e il desiderio di crearvi un futuro all altezza dei vostri sogni, attraverso lo sviluppo del nostro territorio. Voi rappresentate la nuova generazione di competenze legate al mare e alle risorse blu”, ha dichiarato la Vicesindaca Cecilia Simone.

“Progetti come questo dimostrano che la sinergia tra scuola e istituzioni può generare valore, formando professionisti e giovani imprenditori pronti a contribuire attivamente allo sviluppo di Manfredonia”, ha aggiunto l’Assessore Gentile.

Un grazie speciale alle studentesse e agli studenti, alla prof.ssa Cariglia, al team di tutor e docenti coordinato dal dott. Matteo Robustella e a tutto l’istituto per l’impegno, la passione e la visione.

La Blue Economy è un’opportunità concreta che siamo pronti a cogliere in collaborazione con le giovani generazioni!