La Commissione sulla Salute a sostegno della donazione di sangue

La Commissione sulla Salute a sostegno della “Giornata del Dono”:

Un Incontro di Solidarietà, Informazione e Sensibilizzazione

Donare il sangue fa bene a sé stessi e agli altri. È con questo spirito che abbiamo colto con enorme piacere l’invito del ‘Lions Club Manfredonia Sipontum’ per la partecipazione alla ‘Giornata del Dono’, organizzata con la collaborazione dell’AVIS Manfredonia e dedicata alla donazione di sangue presso il Servizio Trasfusionale del P.O. sipontino.

È stata un’importante occasione per promuovere la solidarietà e l’importanza della ‘donazione di sangue’, che assume un significato ancora più profondo, con obiettivi ambiziosi e un impegno concreto verso la sensibilizzazione delle nuove generazioni e la modernizzazione dei processi di donazione.

Difatti, uno dei propositi principali dell’evento è quello di abbassare l’età dei donatori, stimolando i giovani a partecipare attivamente alla causa.

A tal fine, saranno organizzati incontri nelle scuole e campagne informative mirate, con l’intento di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della donazione di sangue.

L’educazione giovanile è, infatti, vista come una delle chiavi per garantire un futuro di continuità e sicurezza per le scorte di sangue, fondamentali per il nostro sistema sanitario.

Cruciale sarà il percorso di informatizzazione e digitalizzazione dei processi legati alla donazione, che mirano a rendere più accessibili e trasparenti le operazioni di donazione, migliorando l’efficienza e la gestione delle informazioni, grazie alla tecnologia, in termini di iscrizioni, donazioni e comunicazioni con i donatori, il che rappresenta un grande passo verso il futuro, merito anche alla maggiore presenza e partecipazione dei giovani.

La Commissione Straordinaria sulla Salute del Comune di Manfredonia, quindi, allarga il suo campo di azione – dallo studio dei bisogni sanitari per la collettività alle proposte di possibili soluzioni – partecipando attivamente ad azioni di forte impegno sociale e comunitario, come, appunto, la ‘Giornata del Dono’.

I componenti

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Galli Ugo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca