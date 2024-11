Endless Love anticipazioni dal 25 al 29 novembre: Tufan prende in ostaggio Nihan

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Endless Love in programma dal 25 al 29 novembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che Kemal apparirà in ansia per Asu, tanto da visionare i filmati delle telecamere che hanno ripreso la sua conversazione con sua moglie. In questo frangente, l’uomo noterà che nel filmato non compare più lui, sospettando che qualcuno l’abbia manomesso. Intanto Tufan rapirà Nihan per arrivare ad Emir. L’uomo intenderà far ricadere la morte di Asu sull’imprenditore. Ma la pittrice riuscirà ad evitare il peggio, finendo per soccorrere il marito. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Zehir avviserà Kemal che l’impalcatura per la pulizia dei vetri è stata montata a casa dei Soydere. Le prove della scientifica, invece, incastreranno l’ingegnere della morte di Asu.

Endless Love puntate 25-29 novembre: Mercan emette un mandato d’arresto per Kemal

Nelle puntate di Endless Love trasmesse dal 25 al 29 novembre, Mercan farà emettere un mandato di arresto nei confronti di Kemal. Intanto la tomba di Ozan verrà aperta per prelevare il cadavere per sottoporlo all’autopsia. Vildan, invece, non riuscirà a perdonare Zeynep mentre Kemal raggiungerà il cimitero in seguito ad una discussione con Mercan. Il giovane riuscirà a scappare dal luogo prima dell’arrivo della polizia. Emir, intanto, rintraccerà una casa dove potrebbe essere nascosta Asu. In realtà si tratta di una trappola che l’imprenditore organizzerà ai danni di Mercan. I due avranno uno scontro dove l’imprenditore ribadirà di non sapere nulla della sorella. Emozioni a non finire quindi per i fan di Kara Sevda, la serie tv in onda da lunedì al sabato su Canale 5.