Endless Love anticipazioni: Ayhan si vendica di Galip per il male fatto a Leyla, il piano folle

Momenti drammatici si vivranno nelle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera – made in Turchia – segnalano che Ayhan passerà un momento molto difficile quando Leyla rischierà di morire a causa di un infarto. Il proiettile le causerà un arresto cardiaco sebbene grazie ai medici riuscirà a salvarsi. Nel frattempo, Ayhan riceverà una telefonata dai suoi scagnozzi. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che i complici dell’uomo riusciranno a trovare il mandante del tentato omicidio ai danni di Leyla. Ayhan a questo punto si precipiterà in quel luogo ma il sospettato terrà la bocca cucita. Alla fine, l’uomo sarà costretto a parlare quando Ayhan lo sottoporrà a delle pesantissime torture.

Endless Love nuove puntate: Ayhan vuole gettare Galip nella macchina per la macinazione della carta

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che il sospettato confesserà che Galip aveva ordinato di uccidere Leyla perché aveva scoperto che era coinvolto nel traffico illegale di scorie radioattive. Ayhan a questo punto vorrà vendicarsi del padre di Emir, volendo far di tutto pur di raggiungerlo. Anche Mercan – grazie ad un testimone – scoprirà che era stato Galip ad ordinare la morte di Leyla. Allo stesso tempo, Kemal scoprirà che Galip sta partendo alla volta del Cile. Mercan a questo punto controllerà i voli verso Santiago del Cile, dove però non comparirà il nome dell’uomo. La commissaria scoprirà che Ayhan è riuscito a mettere le mani su Galip, trascinandolo in un impianto per lo smaltimento di rifiuti. Qui, l’uomo minaccerà il padre di Emir di gettarlo nella macchina adoperata per la macinazione della carta. Ma Ayhan non riuscirà nel suo intento a causa dell’arrivo di Kemal.