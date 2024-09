Endless Love anticipazioni: cosa nasconde Ayhan? Svelato il suo scottante segreto!

Incredibili sviluppi accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della seconda stagione della serie tv turca rivelano che Leyla scoprirà che Ayhan in passato ha avuto a che fare con suo padre. Vildan le dirà che l’uomo ha uno scheletro nell’armadio che forse è meglio scoprire. Molto presto, Leyla scoprirà che Ayhan lavorava per suo padre. Il pubblico di Endless Love scoprirà che l’anziano uomo si era impossessato dei soldi della cassaforte e per questo era finito sei anni in prigione. Leyla così prenderà le distanze di Ayhan per poi avere un confronto con lui.

Endless Love prossime puntate: Leyla scopre che suo padre aveva fatto arrestare Ayhan

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Ayhan non avrà nessuna intenzione di discolparsi lasciando basita Leyla che per questo continuerà ad indagare sulla vicenda. Un avvocato intanto confiderà alla donna che Ayhan era un acerrimo nemico di suo padre. L’uomo le svelerà che Ayhan era stato accusato ingiustamente di furto nel 1982. L’avvocato rivelerà a Leyla tutte le malefatte del padre. La sorella di Vildan scoprirà che il suo genitore aveva fatto arrestare Ayhan da innocente e l’avvocato nonostante il suo potere non era riuscito a salvarlo. Leyla non crederà alle parole dell’uomo, che a questo punto sarà ancora più chiaro con lei. L’avvocato le ricorderà che Ayhan era entrato in carcere con la fedina penale pulita e come uomo d’onore e quando è uscito dal carcere si è trovato a convivere con l’ombra di quel furbo mai commesso.