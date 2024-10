Endless Love anticipazioni: Asu rinchiusa in un sanatorio, il triste finale

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca segnalano che tutte le malefatte di Asu verranno a galla. La detective Merkan scoprirà che dietro alla morte di Ozan e Tufan c’è lo zampino della ragazza. Asu si ritroverà con le spalle al muro e così suo fratello le chiederà di recarsi al comando di polizia di sua spontanea volontà. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Asu rivelerà di aver avvelenato Ozan con l’aiuto di un complice e di aver sabotato l’auto di Nihan perché era arrabbiata dopo averla vista insieme a Kemal.

Endless Love anticipazioni: Asu condannata all’ergastolo

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Asu confesserà di essersi finta morta perché voleva far ricadere la colpa su Kemal che in questo modo sarebbe finito in carcere e non sarebbe tornato con Nihan. Asu però non ammetterà che Emir l’ha aiutata nel piano. Alla fine, la ragazza verrà condannata all’ergastolo anche se la difesa troverà un escamotage. L’avvocato scoprirà che Asu era stata in cura per problemi mentali, tanto da chiedere alla corte di far internare la sua assistita in un sanatorio. Dopo una settimana, la donna verrà ricoverata in un’altra struttura dove l’ingresso non sarà dei migliori e per questo pregherà Emir di portarla via. Alla fine, il fratello prometterà a sua sorella che la farà uscire di lì molto presto.