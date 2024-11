Endless Love anticipazioni: Asu finisce in manicomio per i crimini commessi

Grandi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che le indagini sulla morte di Ozan giungeranno alla fine. Asu crederà di non avere più scampo e per questo chiederà aiuto ad Emir per aiutarla a fuggire. Ma suo fratello non l’ascolterà, temendo che la polizia concentri la sua attenzione su di lui. Pertanto, Emir mostrerà la vicinanza a sua sorella in sede di processo. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Asu deciderà di autoaccusarsi, confessando a Mercan di aver fatto avvelenare Ozan, di aver ucciso Tufan e di aver sabotato l’auto di Nihan. Neanche a dirlo, tutti si aspetteranno che la donna venga condannata ad una pena esemplare se non accadesse il colpo di scena.

Endless Love nuove puntate: il giudice stabilisce che Asu deve essere ricoverata in manicomio

Nelle nuove puntate di Endless Love, il pubblico ministero condannerà Asu all’ergastolo. L’avvocato a questo punto dirà che la sua assistita non può andare in carcere perché incapace di intendere e di volere visto che a 14 anni era stata ricoverata in una clinica psichiatrica. Asu verrà visitata dagli psichiatri che confermeranno la sua incompatibilità col carcere. Pertanto, il giudice stabilità che venga rinchiusa in un manicomio per essere sottoposta alle cure necessarie. Per Emir sarà una vittoria ma per sua sorella sarà un vero inferno ripiombare nell’istituto psichiatrico dove aveva sofferto molto. Pertanto, la donna supplicherà suo fratello di non lasciarla sola.