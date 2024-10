Endless Love anticipazioni: Asu finisce finalmente in arresto

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – rivelano che il doppio gioco di Asu verrà alla luce una volta per tutte. La donna verrà finalmente arrestata all’interno di un capannone dove aveva trovato rifugio il fedele uomini di Emir. Hakan metterà le manette ad Asu che al termine di un blitz entrerà all’interno dell’edificio con lo scopo di acciuffare il mandante di tutto. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal riuscirà a rintracciare Nihan ma inseguendo Emir rimarrà intrappolato in un campo minato. Soydere e Nihan non potranno coronare il loro sogno d’amore. L’imprenditore porterà il rivale su una scogliera dove rimarranno intrappolati in un campo pieno di mine.

Endless Love, prossime puntate: Emir vuole morto Kemal

Nelle prossime puntate di Endless Love, Nihan chiamerà gli artificieri con la speranza di salvare il suo amato. Ma i soccorsi non riusciranno a disattivare il meccanismo per disinnescare le bombe. Per questo motivo, la pittrice entrerà nel panico. Kemal e Emir, intanto, avranno modo di ripercorrere tutto il male che si sono fatti a vicenda. Ma l’imprenditore non apparirà soddisfatto fin quando non vedrà morto Soydere. La serie tv è in onda da lunedì al sabato mentre in prima serata di giovedì sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Kemal, Nihan e Emir stanno appassionando sempre più telespettatori italiani, raggiungendo oltre i due milioni di telespettatori e riuscendo così a contrastare i programmi rivali.