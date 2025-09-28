Emma Marrone colpita da un grave lutto: l’annuncio sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emma Marrone è tra le cantanti più apprezzate in Italia. La donna sta vivendo un momento non facile della sua vita. La cantante salentina ha annunciato di essere stata colpita da un grave lutto famigliare. E’ stata la stessa ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi a rivelare la triste novità nei suoi canali social. Nel corso delle ultime ore, la donna ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, dove ha annunciato la perdita di suo nonno con le seguenti parole: “Ciao nonno Leandro. Salutami papà.” Il nonno di Emma Marrone è venuto a mancare all’età di 92 anni. L’uomo era molto amato dalla nipote, che condivideva momenti insieme a lui nel suo profilo Instagram quando raggiungeva l’amata Puglia per le vacanze di Natale o estive.

Emma Marrone ha perso il nonno Leandro

Importante lutto per Emma Marrone. La cantante ha perso suo nonno Leandro all’età di 92 anni. Per l’occasione, l’ex vincitrice di Amici ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove gli chiede di salutare il padre Rosario in cielo. Quest’ultimo è venuto a mancare tre anni fa dopo aver perso la sua battaglia contro una grave forma di tumore. Proprio l’artista aveva dedicato parole commuoventi verso il genitore solo qualche mese fa. Nel post a lui dedicato si leggevano le seguenti parole: “Voglio ricordati oggi papà e non domani perché la morte non esiste. Forse è solo un’invenzione. Il dolore invece esiste ed aumenta ogni giorno.”