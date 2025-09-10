Grave lutto per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: l’annuncio strappalacrime sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tra le coppie più amate del Grande fratello. La coppia è tornata a far parlare di sé per un annuncio strappalacrime che hanno dato sui social. I due sono stati colpiti da un grave lutto a pochi mesi dalla nascita della loro prima figlia che si chiamerà Clara. Ad annunciare la triste novità è stato Ignazio Moser che in un post pubblicato nel suo profilo Instagram ha rivelato la morte di Aspirina, il cane suo e di Cecilia Rodriguez. Nel lungo messaggio, l’uomo ha dedicato parole d’amore nei confronti della cagnolina: “Ciao piccola Aspi… è davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola…”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno perso la loro cagnolina Aspirina

Grave lutto per Cecilia Rodriguez che tra pochi mesi diventerà madre della sua prima figlia. Ad annunciare la triste perdita della cagnolina Aspirina è arrivato un lungo messaggio di Ignazio Moser su Instagram. In esso si leggono le seguenti parole: “Mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli. Ercolino ti ha rubato l’osso, ma te l’ho rimesso nel tuo nascondiglio segreto”. Un difficile momento per la coppia che tra poco diventerà per la prima volta genitori di una bambina.