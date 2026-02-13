Emirates cerca nuovi assistenti di volo: Open Day a Bari il 15 febbraio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, torna a scommettere sui talenti italiani con una nuova tappa di recruiting a Bari. L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio 2026, alle ore 9:00, presso il Mercure Villa Romanazzi Carducci (Via Capruzzi, 326).

La ricerca è rivolta ad aspiranti membri dell’equipaggio di cabina, sia neolaureati che candidati con esperienza nel settore dell’hospitality. Per partecipare è necessario presentarsi con un CV in inglese e una foto recente. Tra i requisiti fondamentali figurano un’ottima padronanza dell’inglese, un’altezza minima di 160 cm e l’assenza di tatuaggi visibili indossando l’uniforme.

Attualmente, il team di Emirates conta già oltre 920 italiani su un totale di circa 25.530 membri dell’equipaggio. Ai candidati selezionati la compagnia offre un pacchetto molto competitivo: trasferimento a Dubai, stipendio esente da imposte, alloggio gratuito, trasporto casa-lavoro e una serie di benefit e sconti esclusivi nella città emiratina.

Clicca qui per candidarti