EMILIANO INCONTRA DELEGAZIONE DEI BALNEARI SIB-CONFCOMMERCIO

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha incontrato questa mattina una delegazione di imprenditori pugliesi del settore balneare appartenenti alla Sib Confcommercio, all’indomani dell’approvazione della legge nazionale che regola le concessioni balneari. “Abbiamo tutto l’interesse – ha detto Emiliano – a mantenere un corretto rapporto con chi opera in questo settore, anche perché ci dà una grande mano nel tenere in ordine spiagge che spesso i Comuni non sarebbero in grado di mantenere agibili per una corretta fruizione turistica”.

Nel corso della riunione è stata affrontata la questione della richiesta del passaggio della proprietà delle spiagge dal demanio statale a quello regionale, da affrontare a livello della Conferenza delle Regioni. I balneari hanno anche chiesto che la Regione invii un atto di indirizzo ai Comuni per la non attuazione delle gare, in attesa del decreto governativo per la determinazione dei criteri per gli indennizzi, come previsto dalla legge nazionale recentemente approvata.