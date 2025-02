[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emergenza idrica, Splendido: “Le famiglie di Borgo Tressanti senz’acqua, ho rivolto un’interrogazione urgente al presidente Emiliano”

Il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, in collaborazione con il commissario cittadino di Cerignola della Lega, Vincenzo Specchio, ha rivolto un’interrogazione urgente a risposta scritta al presidente della Regione, Michele Emiliano, e all’assessore competente in merito alla grave emergenza idrica a Borgo Tressanti, una frazione del Comune di Cerignola.

“Borgo Tressanti è attualmente interessato da una grave emergenza idrica che sta colpendo circa 40 famiglie residenti, private dell’accesso all’acqua corrente a partire dal 4 febbraio 2025, senza una chiara prospettiva di risoluzione – spiega il consigliere regionale – solo sei famiglie del borgo possono usufruire dell’acqua tramite il pozzo situato al centro della frazione, mentre il resto della comunità è costretta a rivolgersi a fonti esterne o a raggiungere altre località per soddisfare bisogni primari come igiene personale e uso domestico dell’acqua”.

“Il rifornimento idrico, in precedenza garantito a un costo di 8 euro al metro cubo, – prosegue Splendido – ha subito un improvviso aumento a 30 euro al metro cubo, una tariffa insostenibile per i residenti, che non sono stati coinvolti in alcun processo di concertazione o valutazione di soluzioni alternative”. Aggiunge che “l’amministrazione comunale di Cerignola, secondo quanto denunciato dai cittadini e riportato da fonti giornalistiche, avrebbe evitato il confronto diretto con la comunità di Borgo Tressanti, lasciando i residenti privi di risposte e soluzioni”.

A difesa dei cittadini, il consigliere regionale afferma che “il diritto all’acqua potabile è un diritto fondamentale sancito dalla normativa nazionale e comunitaria e il mancato accesso a una risorsa essenziale compromette la qualità della vita e la salute dei cittadini; inoltre, la Regione Puglia ha tra le proprie competenze la pianificazione e il coordinamento delle politiche idriche, nonché il sostegno agli enti locali per garantire l’approvvigionamento idrico nelle aree rurali e svantaggiate”. Il consigliere ricorda inoltre che la soluzione era stata prospettata: “La costruzione di un acquedotto rurale per il borgo era stata ipotizzata come soluzione strutturale, ma ad oggi non risultano informazioni certe sull’avanzamento del progetto e sulle tempistiche di realizzazione. E’ necessario verificare eventuali irregolarità nella gestione della crisi idrica e nell’assegnazione del servizio di fornitura, con particolare riferimento alla mancata valutazione di preventivi alternativi da parte del Comune di Cerignola”.

“L’attuale situazione di emergenza rappresenta un grave disagio per i cittadini di Borgo Tressanti e richiede un intervento immediato per ripristinare e/o garantire l’accesso all’acqua e assicurare condizioni di vita dignitose ai residenti”, insiste Splendido che chiede “quali misure urgenti la Regione Puglia intenda adottare per garantire l’immediata fornitura di acqua alle famiglie, quali interventi strutturali sono previsti per la realizzazione dell’acquedotto rurale e quali tempi e risorse disponibili”. Inoltre, “ho chiesto se siano stati previsti controlli per verificare la regolarità dell’aumento delle tariffe applicate ai residenti e l’eventuale coinvolgimento di fornitori privati nella gestione dell’acqua senza adeguati criteri di trasparenza”