Emanuele Filiberto ha una nuova fiamma, di chi si tratta?

Emanuele Filiberto, nipote dell'ultimo re d'Italia, è al centro di un acceso gossip riguardo a una presunta relazione con Adriana Abascal, ex modella e imprenditrice messicana. La notizia, lanciata da...

Emanuele Filiberto, nipote dell'ultimo re d'Italia, è al centro di un acceso gossip riguardo a una presunta relazione con Adriana Abascal, ex modella e imprenditrice messicana. La notizia, lanciata dalla stampa spagnola, riporta che i due avrebbero iniziato a frequentarsi dopo la loro presenza a una sfilata di Rocio Peralta a Siviglia, dove Filiberto ha applaudito Abascal, sedendosi poi in front row accanto a lei. Nonostante l'assenza di conferme ufficiali, varie testate spagnole, tra cui La Otra Crónica e Hola!, parlano di un legame sempre più consolidato, sottolineando un presunto entusiasmo da parte di Abascal.

La separazione di Emanuele Filiberto da Clotilde Courau e la presunta nuova fiamma

Secondo diverse fonti, Emanuele Filiberto e la moglie Clotilde Courau, con cui ha due figlie, sarebbero separati dal 2022, ma non avrebbero mai ufficializzato la rottura. La coppia ha sempre mantenuto un profilo riservato, proteggendo la propria privacy.

Adriana Abascal, 54 anni, è un personaggio noto in Messico grazie alla sua carriera di modella e ai suoi matrimoni con figure influenti, come Emilio Azcárraga, proprietario di Televisa, e Juan Villalonga, ex direttore di Telefónica. Dopo una serie di relazioni, l'ipotesi di un nuovo amore con Filiberto ha catturato l’attenzione dei media, alimentando il dibattito sulla sua vita sentimentale e su quella del principe.