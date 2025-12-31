Elodie e Andrea Iannone: il gesto che smentisce la rottura

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati? Sembrerebbe proprio di no, a giudicare dal gesto della cantante romana che ha risposto in modo netto alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore.La risposta...

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati? Sembrerebbe proprio di no, a giudicare dal gesto della cantante romana che ha risposto in modo netto alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

La risposta social della cantante

Le voci su una presunta crisi tra Elodie e il pilota di MotoGP si erano fatte insistenti nelle ultime settimane. Ma la cantante ha deciso di mettere a tacere i pettegolezzi con un gesto inequivocabile sui suoi canali social.

La coppia, una delle più seguite del panorama italiano, sembra dunque essere più unita che mai. Le indiscrezioni sulla rottura si sono rivelate infondate, almeno stando alla reazione di Elodie che non ha lasciato spazio a interpretazioni.

Andrea Iannone e Elodie stanno insieme da diversi anni e hanno più volte dimostrato di essere una coppia solida, capace di affrontare insieme sia i momenti di successo che le inevitabili difficoltà. Le vacanze di fine anno li vedranno probabilmente insieme.

I fan della coppia possono dunque tirare un sospiro di sollievo: Elodie e Iannone continuano la loro storia d'amore lontano dai rumor del gossip.