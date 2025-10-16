Elisabetta Gregoraci raggiante a New York: con lei un compagno speciale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elisabetta Gregoraci si sta godendo giorni magici a New York, condividendo con i follower su Instagram una serie di scatti che la mostrano sorridente e felice tra le meraviglie della città americana. Passeggiate per Manhattan, jogging a Central Park e una pattinata al Rockefeller Center: la showgirl calabrese appare spensierata e piena di vita.

Il compagno di viaggio che accende il suo sorriso

Accanto a lei, un compagno speciale che sembra essere la vera fonte di tanta gioia. Alto, moro e già un giovane uomo: si tratta di Nathan Falco Briatore, il figlio 15enne nato dalla relazione con Flavio Briatore. Mamma e figlio si mostrano molto affiatati, legati da una complicità che traspare in ogni foto.

Un legame forte, nonostante la distanza

Nathan studia in un collegio svizzero, ma Elisabetta fa di tutto per restargli vicino. “Mi piace questo rapporto un po’ mamma-amica”, ha dichiarato recentemente. La vacanza newyorkese è stata l’occasione perfetta per rinsaldare quel legame speciale che li unisce, tra risate, momenti condivisi e tanto affetto.