Volo Bari-New York dal primo maggio con United Airlines

Le compagnie area statunitense United Airlines ha annunciato l’apertura dei voli nella tratta New York (aeroporto di Newark) – Bari, riprendendo quella che nell’ultima estate è stata operata da Neos. La tratta New York-Bari sarà effettiva dal 1° maggio con un Boeing 767-300ER, quattro volte a settimana.

Bari – New York (EWR) (lunedì, martedì, giovedì, sabato) p. 9.45 a 14.00

New York (EWR) – Bari (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica) p. 16.45 a. 7.45 (giorno successivo).