Elisabetta Gregoraci parla del periodo difficile che ha vissuto: “Ora sto bene”

In un’intervista concessa a Il Corriere della sera Elisabetta Gregoraci si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni relative non solo alla sfera professionale ma anche a quella privata.

La nota conduttrice si è ritrovata a fare i conti con un periodo complicato che l’ha messa a dura prova. Lei stessa ha raccontato che a causa del troppo stress non è stata bene la scorsa estate. Le sue difese immunitarie si erano abbassate e ha accusato non poco il distacco dal figlio Nathan Falco dopo che è andato a studiare in Svizzera. In merito a ciò ha detto: “I primi mesi di lontananza sono stati difficili, ma tutto va affrontato con la massima tranquillità“.

Elisabetta Gregoraci, grandi delusioni anche sul lavoro e in amore

L’ex moglie di Flavio Briatore ha parlato anche di Battiti Livi, programma che ha condotto per ben setti anni. Era molto legata a quel progetto e le è dispiaciuti molto quando le hanno tolto la conduzione, ci ha tenuto però a precisare che ora sta bene.

Dopo il difficile periodo vissuto Elisabetta Gregoraci ha realizzato un’app con lo scopo di aiutare le persone. Si chiama ‘Amaty’ e offre a tutti un percorso con professionisti, tra questi lo psicologo, personal trainer, nutrizionista e molti altri ancora. Per la conduttrice è stato un periodo delicato anche in amore, dopo circa due anni infatti la sua storia d’amore con Giulio Fratini è giunta al capolinea. Sull’ex fidanzato ha detto: “Ho deciso io, sono successe certe cose, ma fa parte del gioco…Ora comunque siamo in buoni rapporti…”