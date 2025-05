Elisabetta Gregoraci: nuove dichiarazioni su Pretelli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle ultime ore, Elisabetta Gregoraci è stata ospite di un poscast condotto da Giulia Salemi. L’ex di Flavio Briatore ne ha approfittato per rilasciare nuove dichiarazioni sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip, affermando che è stata dura riprendersi da un isolamento così lungo, spiegando che per due/tre giorni non era riuscita a dormire. Elisabetta ha aggiunto che all’interno della Casa era pronta ad aprire il suo cuore, ma, al contempo, non aveva intenzione di fare nulla. Con Pierpaolo Pretelli ha specificato che tra i due non ci fosse in realtà nulla, giusto qualche sguardo ricambiato e un bacio scambiato in piscina (in realtà, tutto orchestrato da Alfonso Signorini per una “prova ricompensa”). La Gregoraci ha specificato che non ci sono stati ulteriori baci con l’attuale inviato de L’isola dei famosi.

Elisabetta Gregoraci piaceva davvero a Pierpaolo

Intervistata da Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci ha raccontato un aneddoto riguardante Pierpaolo Pretelli: il giovane avrebbe dichiarato, prima della sua entrata nella casa del Grande Fratello, di apprezzare esteticamente la showgirl rispetto alle altre concorrenti. La foto del bacio tra Elisabetta e Pierpaolo sarebbe tutt’ora conservata dalla madre di quest’ultimo. La Gregoraci ha comunque spiegato di non essere affatto dispiaciuta per non aver approfondito la sua conoscenza con Pretelli. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip è avvenuta dopo un lungo corteggiamento da parte di Alfonso Signorini: “Ogni anno mi chiamava e io dicevo no. Quello era il momento giusto, lì ho avuto tempo di pensare a tante cose, per capire determinate cose”. Elisabetta ha confessato che tempo fa avrebbe voluto diffidare Antonella Elia, perché avrebbe esagerato con lei; lo avrebbe potuto fare, ma poi ha preferito lasciar perdere. La showgirl ha precisato di avere amiche, ma che “non fanno parte di questo mondo” e questo le dispiace. Proprio riguardo ad alcune sue amiche donne, Elisabetta ha raccontato a Giulia che una persona a lei cara, una volta, ci provò con l’allora suo marito Flavio Briatore: “Avevo finito il pranzo con lei, mi accorsi di questa cosa. Mi sono sentita male, sono quasi svenuta. Mio figlio era piccolo, mi vide piangere. Non l’ho perdonata”. Ricordiamo che Elisabetta Gregoraci è al momento alla conduzione di Audiscion su Rai2, assieme a Gigi e Ross. Nell’ultima puntata c’è stata la presenza di Francesco Paolantoni in qualità di ospite. A differenza di altri programmi analoghi, Audiscion è un varietà fresco che offre uno spaccato sui vizi e le virtù degli italiani, tramite parodie, monologhi e simpatici sketch.