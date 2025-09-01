Elisabetta Gregoraci e il pranzo a Monaco con Nathan Falco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social un momento speciale trascorso a pranzo a Monaco insieme al figlio Nathan Falco Briatore. In un’Instagram story, la showgirl e modella ha mostrato un’immagine con un cuore bianco e ha scritto: “Il nostro ristorante preferito”, rivelando il legame profondo con il figlio, nonostante la separazione dal marito Flavio Briatore.

Il pranzo al ristorante di Monaco

Il ristorante, aperto a pranzo e cena, propone piatti italiani, prevalentemente di pesce, con prezzi accessibili. Tra le pietanze, spaghetti con vongole a 39 euro, cotoletta di vitello a 48 euro e tagliolini all’aragosta tra 22 e 30 euro a 100g. Per il pranzo, Gregoraci ha scelto pasta con pomodori e pesce, mentre Nathan Falco ha preferito una cotoletta con insalata.

Il rapporto tra madre e figlio è molto stretto: Elisabetta ha condiviso anche foto d’infanzia di Nathan e momenti di svago, come serate in discoteca insieme. La loro relazione si distingue per autenticità e fiducia, e dimostra come, nonostante le sfide, il legame familiare rimanga forte e genuino.